الاتفاق على إعادة التعريفة الخاصة بالأسعار الجمركية لعام 2014 بميناء بنغازي البحري.





بنغازي 29 يناير 2018 (وال ) .. عقد بميناء بنغازي البحري اجتماع

أمني إداري موسع لبحث العديد من الإجراءات الإدارية والأمنية بالميناء.

حيث ناقش الاجتماع عدة نقاط أهمها ارتفاع رسوم أوامر التسليم عن

التسعيرة المتعارف عليها، وتسعيرة التفتيش على الحاويات داخل الميناء،

ووضع الترتيبات والتدابير اللازمة للحاويات في حالة الضرر أو التأخير .

وفى نهاية الاجتماع اتفق الحضور على الرجوع للتعريفة الخاصة بالأسعار

لعام 2014 في جميع الإجراءات المتبعة بالميناء (النقل - العمال - الموانئ

- الوكالات - المخلصين - الصحة - البيئة)، على أن يتم نقل المقترح من قبل

غرفة السيطرة الأمنية بالميناء للوزارة المختصة لاتخاذ الإجراءات

اللازمة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري " مفتاح الشهيبي" ان

الاجتماع ناقش أيضاً رفع التظلمات والشكاوي الخاصة بالمخلصين الجمركيين

لغرفة الملاحة البحرية لاتخاذ الإجراءات وضمان حقوقهم.

وأضاف أنه تم تفعيل دور مكتب الأمن والسلامة بالميناء وشرطة المرور

والتوقيع على تعهدات للسائقين في حالة ارتكاب أي مخالفة وتحمل المسؤولية.

وتم التأكيد على ضرورة اعتماد الوكيل الملاحي أو المخلص الجمركي بترخيص

من مركز جمرك الميناء وتصريح دخول من غرفة السيطرة الأمنية بالميناء،

فضلاً عن تحديد تسعيره مناسبة للروافع التي تعمل بالوكالات البحرية.

..( وال بنغازى )....