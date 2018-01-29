الشركة العامة للكهرباء : اعتداء مسلح على أحد موظفي الشركة بالزاوية .





طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن

مساعد مدير مشروعات توزيع المنطقة الغربية بالشركة تعرض أمس لاعتداء مسلح

عند وصوله إلى مقر عمله بمدينة الزاوية اصيب على اثره في احد قدميه ونقل

إلى المشفى لتلقي العلاج .

وأوضحت الشركة في بيان لها تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة

منه : أن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على مساعد مدير مشروعات توزيع

المنطقة الغربية بالشركة " علي البهلول " امام مقر عمله بالزاوية واطلقت

على وابل من الرصاص اصيب على اثره في احد قدميه .. وتم الاستيلاء على

السيارة التي كان يقودها ولاذو بالفرار .

وناشدت الشركة في بيانها الجهات الاعتبارية بتحمل مسئولياتها لحماية

العاملين ومرافق الشركة العامة للكهرباء من الاعتداءات المسلحة .

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