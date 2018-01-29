جهاز الحرس البلدي بنغازي يكتشف إعدام كمية أدوية بطريقة غير
قانونية .
الإثنين ، 29- 01- 2018 - 10:47:00
بنغازي 29 يناير 2018 ( وال )- عثرت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة
لجهاز الحرس البلدي إحدى الأماكن تم فيها إعدام كمية كبيرة من الأدوية
بطريقة غير قانونية داخل إحدى الأحياء السكنية .
وقال مصدر مطلع من جهاز الحرس البلدى إنه تم العثور على المكان في
إحدى الأحياء السكنية خلال دوريات الغرفة بالتعاون مع دوريات تابعة لمركز
شرطة المدينة .
وتم إعدام كمية الأدوية من قبل أحد التجار مما يعرض حياة المواطنين
للخطر، أو يتم استغلال هذه الكمية بطرق غير مشروعة من قبل ضعاف النفوس .
وأضاف المصدر أنه تم نقل الكمية بكاملها وإتلافها بصورة صحيحة
وقانونية وصحية ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين .
وطالب المصدر أصحاب الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية
والشركات الطبية، بضرورة إخطار جهاز الحرس البلدي، قبل إخراج أي كمية من
الأدوية غير صالحة للاستهلاك وإعدامها .
وحذر أصحاب الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية والشركات
الطبية، بأن كل من يخالف أو يتم ضبطه سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية
ولأشد العقوبات .
...(وال بنغازى)...