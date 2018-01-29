جهاز الحرس البلدي بنغازي يكتشف إعدام كمية أدوية بطريقة غير قانونية .





بنغازي 29 يناير 2018 ( وال )- عثرت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة

لجهاز الحرس البلدي إحدى الأماكن تم فيها إعدام كمية كبيرة من الأدوية

بطريقة غير قانونية داخل إحدى الأحياء السكنية .

وقال مصدر مطلع من جهاز الحرس البلدى إنه تم العثور على المكان في

إحدى الأحياء السكنية خلال دوريات الغرفة بالتعاون مع دوريات تابعة لمركز

شرطة المدينة .

وتم إعدام كمية الأدوية من قبل أحد التجار مما يعرض حياة المواطنين

للخطر، أو يتم استغلال هذه الكمية بطرق غير مشروعة من قبل ضعاف النفوس .

وأضاف المصدر أنه تم نقل الكمية بكاملها وإتلافها بصورة صحيحة

وقانونية وصحية ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين .

وطالب المصدر أصحاب الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية

والشركات الطبية، بضرورة إخطار جهاز الحرس البلدي، قبل إخراج أي كمية من

الأدوية غير صالحة للاستهلاك وإعدامها .

وحذر أصحاب الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية والشركات

الطبية، بأن كل من يخالف أو يتم ضبطه سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية

ولأشد العقوبات .

...(وال بنغازى)...