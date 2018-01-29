اتفاق تاورغاء-مصراتة، يبحث توصيات اللجنة والإجراءات التنفيذية التي عالجتها.





طرابلس 29 يناير 2018 ( 2018 ) - بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين

والنازحين، رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء-مصراتة، الدكتور يوسف

جلالة، مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء "عبدالرحمن الشكشاك"، توصيات

اللجنة والإجراءات التنفيذية التي عالجتها، وأعمال فتح المسارات وإزالة

المخلفات بتاورغاء تمهيدا لعودة الأهالي إليها.

وافادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ أن الاجتماع ناقش

سبل توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات لتهيأتها،

وتفعيل القطاعات الأمنية كافة.

و أكد السيد الوزير، أن اللجنة ستعمل جاهدة لتذليل الصعاب ومواجهة

التحديات تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي ودعمه لتحقيق عودة طوعية وآمنة

لأهالي تاورغاء، في الموعد المقرر في الأول من فبراير القادم من هذا

العام .

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