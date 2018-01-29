النفط يتماسك بفعل قوة الطلب واستمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك.





سنغافورة 29 يناير 2018 (وال) - تماسكت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل

قوة الطلب وضعف الدولار واستمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك وروسيا ، لكن

محللين يقولون إن ارتفاع إنتاج أمريكا الشمالية سيؤثر سلبا على آفاق

السوق في وقت لاحق من العام.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29ر66 دولار

للبرميل بارتفاع 15 سنتا أو ما يعادل 2ر0 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وتماسكت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فوق 70 دولارا

للبرميل ، إذ انخفضت ثمانية سنتات إلى 44ر70 دولار للبرميل.

ويتلقى النفط دعما من خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة

للبترول (أوبك) وروسيا. وتزامنت تخفيضات الإمدادات مع قوة الطلب في ظل

متانة النمو الاقتصادي العالمي.

ودفعت التخفيضات ، مصحوبة بنمو الطلب على الخام ، أسعار النفط 60

بالمئة منذ منتصف 2017 في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء

العقود الآجلة للنفط توقعا لارتفاع الأسعار.

كما تلقى النفط دعما من تراجع الدولار الذي خسر ما يزيد على ثلاثة

بالمئة من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام الجاري

وسجل انخفاضا بنحو 13 بالمئة منذ يناير 2017.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة من الخام بأكثر من 17 بالمئة منذ منتصف

2016 إلى 88ر9 مليون برميل يوميا في منتصف يناير . ومن المتوقع أن يتجاوز

الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل قريبا.



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