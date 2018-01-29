المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ينظم دورة إعداد قاعدة بيانات باستخدام منظومة DevInfo .





طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - انطلقت بالمركز العام للتدريب

وتطوير التعليم الدورة التدريبية ( إعداد قاعدة بيانات باستخدام منظومة

DevInfo التي ينظمها مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع مركز

المعلومات والتوثيق بالوزارة .

وافتتحت الورشة بكلمة (م.قيس بن غريبة) تناول فيها مفهوم استخدام

تقنية DivInfo والتعريف بأهم مميزات هذه المنظومة التي تعمل على تطوير

قدرات ومهارات المهندسين داخل قطاعات الدولة إلى جانب نبذة مختصرة عن أهم

المميزات التي تحتوي عليها المنظومة وطرق استخدامها التي تعتمد على

(التصميم _ادخال البيانات _تعريف الخريطة الجغرافية)..

وتستهدف الدورة التدريبية التي يشرف عليها المدربون (م.هاني الترهوني

_م.قيس بن غريبة _م.عبد الرزاق الطيب) 15 متدرب من بعض الإدارات التابعة

للوزارة .

وستتناول الدورة بالدراسة طرق تصميم قواعد البيانات وخرائط جغرافية

ورسوم بيانية باستخدام تقنية DivInfo المعتمدة من قبل منظمة اليونيسيف ..

كما تحوي الدورة التدريبية التي سيتم تناولها بشقيها النظري والعملي

تقديم برنامج تدريبي حول كيفية استخدام هذه القواعد في الحصول على مخرجات

على هيئة أشكال بيانية وجداول وخرائط جغرافية من قبل فريق من فنين

معتمدين كمدربين من قبل المجلس الوطني للتطوير الأقتصادي والاجتماعي ..

هذا وستتواصل هذه الدورة بالمركز العام على مدى خمسة أيام متتالية يتلقى

خلالها المتدربون كافة الجوانب الفنية والعلمية في استخدام هذه المنظومة

بشكل مكثف من كافة جوانبها التقنية والفنية .

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