بحث سُبل إنشاء و تفعيل محطات للطاقة الشمية ببلدية أوجلة.





اوجله 29 يناير 2018 ( وال ) - بحث عميد بلدية أوجله صباح اليوم مع

ائتلاف مجموعة شركات الطاقات المتجددة سُبل إنشاء و تفعيل محطات للطاقة

الشمية ببلدية أوجلة .

وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي مناقشة كيفية

الاستفادة من الموارد الطبيعية بمدينة أوجلة و إدخالها ضمن خطة المجلس

البلدي في التنمية المكانية بالمدينة .

و تم الاتفاق على عقد إجتماعات لدراسة العروض المقترحة من مجموعة

الشركات الخاصة و سُبل تشغيلها و الإستفادة من خِدماتها في الطاقات و

توظيف الكوادر والإستثمار .



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