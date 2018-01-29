بحث سُبل إنشاء و تفعيل محطات للطاقة الشمية ببلدية أوجلة.الإثنين ، 29-01-2018 - 10:17:00



اوجله 29 يناير 2018 ( وال ) - بحث عميد بلدية أوجله صباح اليوم مع
ائتلاف مجموعة شركات الطاقات المتجددة سُبل إنشاء و تفعيل محطات للطاقة
الشمية ببلدية أوجلة .
وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي مناقشة كيفية
الاستفادة من الموارد الطبيعية بمدينة أوجلة و إدخالها ضمن خطة المجلس
البلدي في التنمية المكانية بالمدينة .
و تم الاتفاق على عقد إجتماعات لدراسة العروض المقترحة من مجموعة
الشركات الخاصة و سُبل تشغيلها و الإستفادة من خِدماتها في الطاقات و
توظيف الكوادر والإستثمار .

... وال ...

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