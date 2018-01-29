الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الإثنين ، 29- 01- 2018 - 10:10:00
طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
*ملخص عام...
يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة
اثناء الليل والصباح الباكر .
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة
مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق وتكون الضباب على
مرتفعات الجبل الغربي ، والريـــاح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد على المناطق الساحلية ،
ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (14 -19) درجة مئوية ، وتسجل
ارتفاعا خلال اليومين القادمين .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة
مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح
شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (15-19) درجة مئوية ، ولا تتجاوز (14 ) درجة مئوية على المرتفعات
الجبلية.
*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريــاح شرقية إلى شمالية شرقية
معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ، ودرجات الحــرارة القصوى
تتراوح مـابين (17-22) درجة مئوية .
*الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 19) درجة
مئوية.
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