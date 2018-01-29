الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام...

يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة

اثناء الليل والصباح الباكر .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة

مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق وتكون الضباب على

مرتفعات الجبل الغربي ، والريـــاح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد على المناطق الساحلية ،

ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (14 -19) درجة مئوية ، وتسجل

ارتفاعا خلال اليومين القادمين .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة

مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح

شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (15-19) درجة مئوية ، ولا تتجاوز (14 ) درجة مئوية على المرتفعات

الجبلية.



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريــاح شرقية إلى شمالية شرقية

معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ، ودرجات الحــرارة القصوى

تتراوح مـابين (17-22) درجة مئوية .

*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 19) درجة

مئوية.

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