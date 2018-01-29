ورشة عمل بترهونة تحت عنوان " الاساليب الحديثة لتطبيق نظم الجودة " .





ترهونة 29 يناير 2018 ( وال ) - نظم المعهد العالي لتقنيات الحاسوب

والمهن الادارية والمالية ترهونة مؤخرا ورشة عمل تحت عنوان ( الاساليب

الحديثة لتطبيق نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخاص ) .

وحضر فعاليات الورشة عميد المجلس البلدي ترهونة " عياد البي سالم "

والمسجل العام وعمداء عدد من كليات جامعة الزيتونة ومسؤولي مكاتب الجودة

في المؤسسات التعليمية العليا الخاصة بعدة مدن .

واشتمل البرنامج العام للورشة على القاء ورقات علمية تناولت اهمية

الجودة لتحسين مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاص والاليات الفعالة

لمتابعة سير العملية التعليمية وكذلك طرق التخطيط الفعالة لمؤسسات

التعليم العالي الخاص .

واوصت الورشة بضرورة قيام مركز ضمان الجودة بالتعاون مع مؤسسات

التعليم العالي الخاص بإقامة ورش عمل وندوات كألية مساعدة لنشر ثقافة

الجودة .

ودعت التوصيات ، المؤسسات التعليمية الخاصة للمشاركة في ورش العمل

باعتبار عام 2018 عاما لنشر ثقافة الجودة وتطبيق معاييرها بالمؤسسات

التعليمية الخاصة .

كما اوصت بضرورة تشكيل فريق عمل تحت اشراف اللجنة الاستشارية

بالتعليم الخاص ومركز ضمان الجودة ورؤساء مكاتب الجودة بالمؤسسات

التعليمية الخاصة لتنفيذ برامج ومتطلبات الجودة بشكل فعال للوصول لاعتماد

المؤسسي والرامجي .

واكدت التوصيات على ضرورة تطبيق معاير الجودة في مؤسسات التعليم

العالي الخاص .

واوضح مدير ادارة المعهد الاستاذ " سليمان خليفة علي " بأن هذه الورشة

تأتي ضمن نشاطات المعهد التي حرصت ادارة المعهد على اقامتها من اجل تطوير

العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاص .

يشار إلى أن المعهد العالي الاهلي لتقنيات الحاسوب والمهن الادارية

والمالية ترهونة قد تم افتتاحه بفصل الخريف 2006/2007 كما قام المعهد

بتخريج ( 19 ) دفعة قسمي الحاسوب وادارة الاعمال وبلغ عدد الخريجين 1010

.

...(وال ترهونة)...