تنفيذ عدد من المشاريع التنموية ببلديات طرابلس الكبرى.





طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع موسع ببلدية حي الاندلس

ضم عمداء بلديات طرابلس الكبرى خصص لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع

التنموية بهذه البلديات .

وعقد الاجتماع تحت رعاية وزارة التخطيط وصندوق دعم واستقرار ليبيا

التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي .

حيث تم مناقشة الخطة المستهدفة لدعم قطاعات الصحة - التعليم - المياه

والصرف الصحى - المواصلات والخدمات العامة ) بالبلديات وفق الميزانية

المرصودة من الامم المتحدة للصيانة وتوفير الاحتياجات .

وتم الاتفاق على صيانة كلا من المستوصفات الاتية:-

..( الشارع الغربي - قرقارش - فندق التوغار - المدينة السياحية - الغيران

).

- وفي قطاع التعليم صيانة مدارس (قرقارش - سواعد الوحدة - صقور قرجى-

الوحدة العربية - السد العالى -الكرامة)..

وفي مجال الصرف الصحى تقرر دعم شركة المياه والصرف الصحي باحتياجات

الطوارى لتقديم افضل الخدمات للبلديات.

وفي قطاع المواصلات والخدمات العامة تقرر توفير حاويات تجميع القمامة -

وصيانة الطريق السريع - وتطوير المكب المرحلى ابوسليم.

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