تنفيذ عدد من المشاريع التنموية ببلديات طرابلس الكبرى.
الإثنين ، 29- 01- 2018 - 10:00:00
طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع موسع ببلدية حي الاندلس
ضم عمداء بلديات طرابلس الكبرى خصص لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع
التنموية بهذه البلديات .
وعقد الاجتماع تحت رعاية وزارة التخطيط وصندوق دعم واستقرار ليبيا
التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي .
حيث تم مناقشة الخطة المستهدفة لدعم قطاعات الصحة - التعليم - المياه
والصرف الصحى - المواصلات والخدمات العامة ) بالبلديات وفق الميزانية
المرصودة من الامم المتحدة للصيانة وتوفير الاحتياجات .
وتم الاتفاق على صيانة كلا من المستوصفات الاتية:-
..( الشارع الغربي - قرقارش - فندق التوغار - المدينة السياحية - الغيران
).
- وفي قطاع التعليم صيانة مدارس (قرقارش - سواعد الوحدة - صقور قرجى-
الوحدة العربية - السد العالى -الكرامة)..
وفي مجال الصرف الصحى تقرر دعم شركة المياه والصرف الصحي باحتياجات
الطوارى لتقديم افضل الخدمات للبلديات.
وفي قطاع المواصلات والخدمات العامة تقرر توفير حاويات تجميع القمامة -
وصيانة الطريق السريع - وتطوير المكب المرحلى ابوسليم.
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