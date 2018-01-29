النائب أحمد معيتيق يجتمع مع عميد بلدية الزهراء وأعيانها.





طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

عمر معيتيق"، امس الأحد مع عضو البرلمان عن منطقة الزهراء "مصباح

البدوي" وعميد البلدية " عبدالناصر الفيتوري أبوقديرة" المشاكل والصعوبات

التي تعيق تقديم الخدمات لسكان المنطقة نتيجة تعرض المرافق الخدمية بها

لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها خلال العامين الماضيين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وحضره عدد من

الحكماء والأعيان بالمنطقة الاتفاق على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات

العلاقة لصيانة المرافق الخدمية وإعادة تفعيلها من أجل تقريب الخدمة

للمواطن في مختلف المجالات.

وأشاد عضو البرلمان وعميد البلدية والحكماء والأعيان باستقرار الحالة

الأمنية في المنطقة بعد تفعيل مراكز الشرطة، وتأمينها من قبل دوريات

تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

أكد النائب "أحمد عمر معيتيق" دعم حكومة الوفاق لكل عوامل الاستقرار

في المنطقة التي من شأنها أن تسهم في عودة الحياة لطبيعتها في مختلف

المجالات .. مشيرا إلى ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة، على صيانة

المؤسسات الخدمية تمهيدا لدخولها الخدمة مجددا.

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