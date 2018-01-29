أمريكا تسلم الأردن طائرات هليكوبتر لتعزيز أمن حدودها.





عمان 29 يناير 2019 (وال) - سلمت الولايات المتحدة قوة الانتشار السريع

بالأردن آخر دفعة من طائرات هليكوبتر بلاك هوك بهدف تعزيز الدفاعات

الحدودية للمملكة والمشاركة في عمليات خارج الحدود ضد متشددي تنظيم داعش

الارهاب.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المساعدات العسكرية للأردن، وهو أحد أكبر

المتلقين للمساعدات العسكرية الخارجية، تساعد على بناء القدرات العسكرية

للمملكة في إطار استراتيجية إقليمية أوسع نطاقا.

وفي مراسم التسليم التي حضرها قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل

ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات هبطت

الطائرات الهليكوبتر في إطار عملية محاكاة لإنقاذ رهائن تنفذها القوات

الخاصة.

وقال هنري ووستر القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن في مراسم

تسليم الطائرات التي أقيمت في قاعدة الملك عبد الله الجوية على بعد 35

كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم

جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع أعمال الإرهاب

والمساهمة في عمليات التحالف لهزيمة الدولة الإسلامية".

وأضاف ووستر أن الكونجرس الأمريكي خصص 470 مليون دولار للسنة المالية

2017 للجيش الأردني مع تخصيص جزء كبير للتدريب وقطع الغيار والأسلحة

وحظائر للطائرة الهليكوبتر من طراز بلاك هوك وعددها 12.

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