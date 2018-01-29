وزارة الحكم المحلي‏ تباشر استعداداتها لانتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 .





طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) .. عقد اجتماع موسع يوم أمس بوزارة

الحكم المحلي ضم وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني " بـداد قنصـو "

ووكيل الشؤون الفنية بالوزارة وعضو لجنة انتخابات المجالس البلدية تم

خلاله متابعة الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 .

حيث تم مناقشة الاستعدادات والترتيبات اللازمة وآليات العمل لتنظيم

انتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 ..

ويذكر أن وزير الحكم المحلي "بداد قنصو " ناقش مع الممثل الخاص

للأمين العام للامم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا " غسان سلامة "

العملية الانتخابية والدعم الفني لتفعيل الانتخابات القادمة للبلديات

والمصالحة الوطنية والعمل البلدي .

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