وزارة الحكم المحلي‏ تباشر استعداداتها لانتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 .الإثنين ، 29-01-2018 - 09:47:00



طرابلس 29 يناير 2018 ( وال ) .. عقد اجتماع موسع يوم أمس بوزارة
الحكم المحلي ضم وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني " بـداد قنصـو "
ووكيل الشؤون الفنية بالوزارة وعضو لجنة انتخابات المجالس البلدية تم
خلاله متابعة الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 .
حيث تم مناقشة الاستعدادات والترتيبات اللازمة وآليات العمل لتنظيم
انتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 ..
ويذكر أن وزير الحكم المحلي "بداد قنصو " ناقش مع الممثل الخاص
للأمين العام للامم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا " غسان سلامة "
العملية الانتخابية والدعم الفني لتفعيل الانتخابات القادمة للبلديات
والمصالحة الوطنية والعمل البلدي .
...( وال ) ....

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