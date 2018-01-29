قوات الاحتلال تعتقل "6 " مواطنين وتستدعي آخرين وتداهمعدة بلدات وتنصب حواجز بمحافظة الخليل .





الخليل 29-بناير-2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين، 6 مواطنين، من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل، وسلمت استدعاءات

لآخرين، وداهمت عدة بلدات، ونصبت حواجز عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين

من بلدة يطا جنوبا، هم: محمد شحدة، وعبد وجبريل البعلوج، ومن بلدة حلحول

محمد سعدي منصور، ومن مخيم العروب باسل يعقوب البدوي، ومن بلدة الشيوخ

حمدان عويضات.

وذكرت المصادر لــوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال

داهمت بلدتي بني نعيم، والسموع، ومدينة الخليل، واقتحمت عدة منازل،

وورشات عمل، وفتشتها، وسلمت استدعاءات لعدد من المواطنين لمقابلة

مخابراتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها

العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي،

وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، مما

تسبب في إعاقة مرورهم.

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