المنتخب الوطني يتأهل الى نصف نهائي أمم افريقيا عقب فوزه على الكونغو بركلات الترجيح.





الرباط 29 يناير 2018 ( وال) - تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي

بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" المقامة حاليا في المغرب عقب

فوزه على الكونغو بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المواجهة بالتعادل 1-1.

وافتتح صالح طاهر سعيد التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 15 فيما أدرك

جونيور ماكياس موزيتا التعادل للكونغو في الدقيقة 37.

وستشهد البطولة قمة عربية عربية في نصف النهائي تجمع بين منتخبنا الوطني

والمغرب يوم الأربعاء القادم.

يشارالى أن منتخبنا الوطني سبق وأن حقق كأس هذه البطولة في نسختها عام

2014 بجنوب افريقيا .

...(وال)..