انتخاب ليبيا نائبا أول لرئيس الاتحاد الافريقي

اديس ابابا 28 يناير 2018 (وال) - انتخب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في القمة الثلاثين للاتحاد المنعقدة في اديس ابابا ليبيا نائبا أول لرئيس الاتحاد .

وبهذا الانتخاب حققت ليبيا مكسبا سياسيا يدعم موقفها على المستويين الافريقي والاقليمي كدولة لها ثقلها في القارة الافريقية والوطن العربي

كما تم في القمة انتخاب ليبيا نائبا لرئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اجندة 2063.

وانتخبت ليبيا عضوا في اللجنة الوزارية مفتوحة العضوية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية .