النائب أحمد معيتيق يحضر تأبين شهيد السلام "محمد اشتيوي" .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - أقيم مساء اليوم الأحد حفل تأبين تكريماَ لروح عميد السلام عميد بلدية مصراته" السيد" محمد مفتاح اشتيوي" .

وحضر هذا الحفل والذي نظمه حزب المؤتمر الوطني الحر النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" وعضو المجلس " أحمد حمزة " ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الدكتور " العارف الخوجة " وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وممثل المبعوث الأممي لدى ليبيا " غسان سلامة"، وعدد من عمداء البلديات، وأفراد أسرته وذويه.

وأشاد النائب " أحمد معيتيق " في كلمة بهذه المناسبة بنبل وأخلاق العميد الشهيد الذي رحل جسدا وليس روحاً بمواقفه البطولية التي تدعو للسلام ونبذ الفرقة والانقسام من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

كما القيت خلال حفل التأبين العديد من الكلمات التى أبرزت محاسن الفقيد عميد السلام المتمثلة في الشجاعة، التضحية، التسامح، السلام ..القوة التي يلجأ إليها الرجال، قبل أن تختطفه أيادي الغدر لطمس صوته الجهور المنادي بالحق، والذي سيبقى عمله أطول من عمره.

وفي ختام حفل التأبين منح الحضور درع السلام لأسرة الشهيد الذي وهب حياته من أجل ليبيا استلمه نجله.



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