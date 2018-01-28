وزير العدل يستقبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان لشؤون النازحين .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني " محمد عبدالواحد "ظهر اليوم الأحد بديوان الوزارة بطرابلس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بشأن النازحين داخلياً، (سيسيليا جمينز) والوفد المرافق لها، وبحضور السيد وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ومستشاري الوزير، ومندوب عن وزارة الخارجية.

ووفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة فان هذه الزيارة تأتي بناءً على دعوة من السلطات الليبية.

وأكدت السيدة سيسيليا " إن مهمة المنظمة حماية النازحين وإيجاد حلول مستدامة لهم من خلال وضع تحليلات عن حال النازحين في ليبيا " والتي سيتم تقديمها في تقرير نهاية العام الجاري إلى الأمم المتحدة.

وأضافت أن زيارتها لوزارة العدل جاءت بعد عدة زيارات إلي وزارتي الخارجية، وشؤون المهجرين، أيضاً مخيمات نازحي تاورغاء في طرابلس.

ومن جهته أشار وزير العدل الى " إن حقوق الإنسان من أولويات اهتمام الوزارة، مبديا استعداد للتعاون في كل ما من شأنه أن يخدم قضايا النازحين وما يضمن لهم حقوقهم "،

وبخصوص ضمان عودة أمنة للنازحين أكد وزير العدل أن الآلية المطبقة حالياً في النظام القضائي قادرة على تحقيق ذلك وأن حقوقهم على المستوى الفردي محفوظة قانوناً ولا تسقط بمضي المدة.

وأشار في هذا الخصوص الى ان الوزارة أصدرت قرار بتشكيل فريق لزيارة النازحين ورصد شكاويهم لتأخذ شكلها القانوني بإحالتها إلي الجهات المختصة، وإن الوزارة بصدد إنشاء موقع إلكتروني يتلقى شكاوي النازحين.

فيما يتعلق بعدم انضمام ليبيا إلي اتفاقية الاتحاد الإفريقي ( معاهدة كمبالا ) للحفاظ على حقوق النازحين، فأنه سيتم دراسة الاتفاقية وبحث مدى أمكانية انضمام ليبيا إليها.



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