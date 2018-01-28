تشكيلة المنتخب الليبي أمام الكونغو.





طرابلس 28 يناير 2018 (وال)- قرر المدير الفني للمنتخب الوطني للاعبين

المحليين "عمر المريمي" دخول مباراة الكونغو التي ستنطلق بعد قليل بملعب

أردار بمدينة أغادير، بتشكيلة تضم : محمد نشنوش وأحمد التربي والمعتصم

صبو وأحمد المقصي وسند الورفلي وعبد الرحمن العمامي وعبد المعين خماج

وسالم عبلو وزكريا الهريش وصالح الطاهر.

المنتخب الوطني يدخل هذا اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والتأهل

لنصف النهائي ومواجهة المغرب، من أجل الذهاب بعيدا في البطولة التي سبق

وحقق كأسها في نسخة 2014 بجنوب أفريقيا.

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