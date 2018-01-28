قنصل عام سفارة السودان يزور مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس بطريق السكة .الأحد ، 28-01-2018 - 19:07:00

قنصل عام سفارة السودان يزور مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس بطريق السكة .طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - قام قنصل عام سفارة جمهورية السودان " جمال عواد " ومساعديه بزيارة صباح اليوم الأحد لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس بطريق السكة .
ووفقا للمكتب الاعلامي للجهاز فان هذه الزيارة تأتي لحصر المواطنين السودانيين من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية السودانية من نزلاء فرع طرابلس بطريق السكة واستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم .
وأضاف الى ان ذلك يأتي تمهيدا لعودتهم طواعية وبرغبتهم إلى بلادهم السودان عبر مطار إمعيتيقة الدولي جوا إلى مطار الخرطوم بالتعاون مع المنظمة_الدولية_للهجرة_IOM .


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