قنصل عام سفارة السودان يزور مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس بطريق السكة .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - قام قنصل عام سفارة جمهورية السودان " جمال عواد " ومساعديه بزيارة صباح اليوم الأحد لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس بطريق السكة .

ووفقا للمكتب الاعلامي للجهاز فان هذه الزيارة تأتي لحصر المواطنين السودانيين من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية السودانية من نزلاء فرع طرابلس بطريق السكة واستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم .

وأضاف الى ان ذلك يأتي تمهيدا لعودتهم طواعية وبرغبتهم إلى بلادهم السودان عبر مطار إمعيتيقة الدولي جوا إلى مطار الخرطوم بالتعاون مع المنظمة_الدولية_للهجرة_IOM .





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