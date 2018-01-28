رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية تاورغاء .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) -استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية تاورغاء " عبد الرحمن الشكشاك " للوقوف على احتياجات المدينة قبيل الموعد الذي حدده السراج لبدء عودة أهالي تاورغاء في أول فبراير المقبل.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أستعراض ما تم اتخاذه من خطوات عملية لتوفير الاحتياجات، والتأكد من سير العمل لتفعيل الخدمات العامة بالمدينة، ووفاء الجهات الحكومية المعنية بالإلتزامات التي تضمن عودة آمنة لأهالي تاورغاء.



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