اجتماع مشترك لشؤون النازحين والصحة والشؤون الاجتماعية بخصوص الاجراءات العاجلة لدعم عودة نازحي تاورغاء .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين رئيس لجنة تنفيذ اتفاق مصراته تاورغاء، مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية المفوضين بحكومة الوفاق الوطني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة والعاجلة لدعم خطة اللجنة لعودة نازحي تاورغاء يوم الخميس القادم وفق تعليمات رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج".

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء ملف معالجة الأوضاع الصحية للمتضررين من الطرفين، حيث ستعمل وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للحالات المستعجلة التي ستتكفل بعلاجهم بالداخل والخارج حسب الاتفاق المبرم بالخصوص.

وتناول اللقاء دور وزارة الشؤون الاجتماعية التي ستعكف على تقديم الدعم الإنساني بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لرئاسة الوزراء.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ستعمل على تنظيم نشاط الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين والعائدين على حد السواء، وستباشر أعمالها اعتباراً من يوم العودة.



...( وال )...