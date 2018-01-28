بحث توصيات اللجنة والإجراءات التنفيذية المتعلقة باتفاق تاورغاء - مصراته .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) -بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء-مصراتة، الدكتور يوسف جلالة، خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء "عبدالرحمن الشكشاك"، توصيات اللجنة والإجراءات التنفيذية التي عالجتها، وأعمال فتح المسارات وإزالة المخلفات بتاورغاء تمهيدا لعودة الأهالي إليها.

وتطرق الاجتماع بحسب ادارة التواصل والاعلام ، إلى توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات لتهيأتها، وتفعيل القطاعات الأمنية كافة.

و أكد " جلالة "، أن اللجنة ستعمل جاهدة لتذليل الصعاب ومواجهة التحديات تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي ودعمه لتحقيق عودة طوعية وآمنة لأهالي تاورغاء، في الموعد المقرر في الأول من فبراير القادم من هذا العام .



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