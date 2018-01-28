بحث توصيات اللجنة والإجراءات التنفيذية المتعلقة باتفاق تاورغاء - مصراته .الأحد ، 28-01-2018 - 18:04:00

بحث توصيات اللجنة والإجراءات التنفيذية المتعلقة باتفاق تاورغاء - مصراته .طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) -بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء-مصراتة، الدكتور يوسف جلالة، خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء "عبدالرحمن الشكشاك"، توصيات اللجنة والإجراءات التنفيذية التي عالجتها، وأعمال فتح المسارات وإزالة المخلفات بتاورغاء تمهيدا لعودة الأهالي إليها.
وتطرق الاجتماع بحسب ادارة التواصل والاعلام ، إلى توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات لتهيأتها، وتفعيل القطاعات الأمنية كافة.
و أكد " جلالة "، أن اللجنة ستعمل جاهدة لتذليل الصعاب ومواجهة التحديات تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي ودعمه لتحقيق عودة طوعية وآمنة لأهالي تاورغاء، في الموعد المقرر في الأول من فبراير القادم من هذا العام .

... ( وال )...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا