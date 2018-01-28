وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يلتقي المقرر الخاص المعنية بحقوق الإنسان والنازحين داخليا بالأمم المتحدة .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين "يوسف جلاله" اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، بالمقرر الخاص المعنية بحقوق الإنسان والنازحين داخليا بالأمم المتحدة، "سيسليا قومينيز" والوفد المرافق لها، في إطار تقييم حالة حقوق الإنسان وحالة النازحين على وجه الخصوص.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض "جلاله" خلال اللقاء الاجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لمعالجة مسائل النازحين داخليا، متمثلة في وصول الخدمات الأساسية للنازحين، والحصول على البيئة المناسبة للتعليم والصحة، إضافة إلى توفير الوظائف لهم.

وتم خلال اللقاء مناقشة مدى نجاح حكومة الوفاق الوطني في إدارة ملف عودة نازحي تاورغاء المقرر في الأول من فبراير القادم، وعزم المجلس الرئاسي على إنهاء حالة النزوح في ليبيا، بالتنسيق مع ممثلي النازحين على مستوى المجالس البلدية والمحلية، ومع لجنة الأزمة المعنية بهذا الشأن.

ومن جانبها بينت "قومينيز" خلال اللقاء نتائج زيارتها لمخيمات أهالي تاورغاء النازحين، مشيدةً بالجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق، والإجراءات التي اتخذتها في معالجة ملف عودة النازحين.

وأوضحت أنها ستقدم تقرير شامل يحتوي على ضرورة تقديم المساعدة الفنية، إضافة إلى تشجيع الشركاء الدوليين لتنسيق في آلية تهيئة مدينة تاورغاء بعد عودة الأهالي للمدينة.

كما أكدت أنها ستعرض توصياتها ضمن أنشطة الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان، مثمنتاً على ما اطلعت عليه من خطوات هامة في مساعدة النازحين بالداخل.

هذا، وقد تم التأكيد على أهمية استمرار الحكومة في وضع وتنفيذ الحلول المستدامة، وأهمية العودة الطوعية، بالرغم من التحديات التي تواجه وزارة المهجرين والنازحين، المتمثلة في ضعف توفر الدعم المادي الكافي لتسهيل أعمالها.



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