أمين عام مجلس الوزراء يجتمع مع إدارة المتابعة ويؤكد دعمه لها .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - عقد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور" الطاهر عامر"، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بإدارة المتابعة، التابعة لديوان رئاسة الوزراء .

وقالت ادارة التواصل والاعلام انه تم خلال الاجتماع ، التأكيد على دور الإدارة في متابعة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، والوزرات، والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة لوضع الية للتواصل مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا.

وأشاد مدير الإدارة " نورالدين أبوجريدة"، بأهمية الاجتماع الذي يهدف لترتيب البيت الداخلي في الديوان، واعتبره دافعا لتنفيذ المهام الموكلة لها، في ظل عدم تعاون بعض مكاتب المتابعة في الوزرات والهيئات مع مندوبي الادارة.

ومن جانبه أبدى الأمين العام لمجلس الوزراء ، دعمه لإدارة المتابعة لتنفيذ المهام الموكلة لها، مؤكدا أنه في صدد إصدار تعميم للوزرات والهيئات، للتعاون مع إدارة المتابعة لتسهيل المهام المكلفة بها.





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