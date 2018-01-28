دعم الاستقرار وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية محور لقاء النائب أحمد معيتيق مع عميد بلدية الزهراء وأعيانها .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الأحد عضو البرلمان عن منطقة الزهراء "مصباح البدوي"وعميد البلدية " عبدالناصر أبوقديرة"، و، وممثلين عن مجلس الحكماء والشوري والأعيان بالمنطقة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لسكان المنطقة نتيجة تعرض المرافق الخدمية لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها خلال العامين الماضيين، وطالبوا ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصيانتها وإعادة تفعيلها من أجل تقريب الخدمة للمواطن في مختلف المجالات.

كما أشادوا باستقرار الحالة الأمنية في المنطقة بعد تفعيل مراكز الشرطة، وتأمينها من قبل دوريات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ومن جانبه أكد النائب " معيتيق " دعم حكومة الوفاق لكل عوامل الاستقرار في المنطقة التي من شأنها أن تسهم في عودة الحياة لطبيعتها في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة، على صيانة المؤسسات الخدمية تمهيدا لدخولها الخدمة مجددا.



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