الولايات المتحدة تواجه أسوأ تفش للإنفلونزا منذ العام 2009.



واشنطن 28 يناير 2018 (وال)-أعلنت السلطات الصحية بالولايات المتحدة

الأمريكية أن عدد الأمريكيين الذين يطلبون الرعاية لعلاج الأنفلونزا زاد

أكثر من أي وقت مضى منذ تفشي أنفلونزا الخنازير قبل عشر سنوات.

وبحسب وسائل الإعلام فقد تُوفي هذا العام نحو 37 طفلا ونُقل نحو 12 ألف

مريض إلى المستشفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس الموسمي.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، المعروفة اختصارا بـ(سي دي

سي)، إن حصيلة المرضى تتجاوز تفشي المرض خلال عامي 2014-2015م عندما أصيب

به 34 مليون أمريكي.

وفي ذلك الموسم، نقل نحو 710 آلاف شخص إلى المستشفيات، توفي منهم 56

ألفا، بحسب (بي بي سي).

وقال مدير (سي دي سي) دانيال جيرنيجان: إن آلاف الأشخاص يتوجهون إلى

الأطباء ووحدات الطوارئ للبحث عن علاج لأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وأضاف "هذا هو أعلى معدل يسجل لنشاط المرض منذ وباء 2009م".