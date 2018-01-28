صندوق النقد يبحث تعزيز النمو الشامل بالوطن العربى فى مراكش.







مراكش 28 يناير 2018 (وال)- ينظم صندوق النقد الدولى بالتعاون مع صندوق

النقد العربى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والحكومة

المغربية غدا الاثنين، بمدينة مراكش مؤتمرا لمناقشة سبل تعزيز النمو

الشامل وخلق فرص العمل فى العالم العربي.

وسيقوم المشاركون من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء المنطقة على

مدى يومين بتبادل التجارب والدروس من أجل خلق مزيد من فرص العمل

بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة.

كما سيتناول المؤتمر كيفية زيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب وتشجيع

ريادة الأعمال والابتكار وكيف يمكن أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما فى

تحفيز النمو، وسيركز على قضية كيفية خلق فرص العمل فى العالم العربى خاصة

وأنه من المقدر أن يدخل ملايين من الشباب إلى سوق العمل على مدار السنوات

الخمس القادمة وكيفية خلق فرص العمل لاستيعاب هؤلاء القادمين الجدد من

خلال الاستفادة من المصادر والقطاعات الجديدة للنمو، كما سيتم مناقشة كيف

يمكن أن تكون الحكومات داعما فى هذه العملية .