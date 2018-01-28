استشهاد ثلاثة اطفال فلسطينيين برصاص الاحتلال منذ بداية العام الحالي .





رام الله 28 يناير 2018 (وال)- قالت وزارة الإعلام الفلسطينية اليوم

الاحد إن ثلاثة أطفال استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما

اعتقلت نحو 52 طفلا منذ بداية العام الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن قوات الاحتلال تصعد من وتيرة اعتداءاتها

بحق الأطفال الفلسطينيين في جميع المحافظات في أعقاب الاحتجاجات

الفلسطينية على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بإعلانه القدس عاصمة

للإسرائيليين.

واوضحت أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ما زالت معتقلة في سجون

الاحتلال وتتعرض لتحريض من قبل القوات الاسرائيلية بأنها "إرهابية" فيما

وصفت الوزارة تلك الممارسات بأنها "محاولة لرسم صورة عن أطفال فلسطين

بأنهم إرهابيون".

يذكر ان وزارة الإعلام الفلسطينية اعلنت في بيانها وفقا بيانات لهيئة

شؤون الأسرى والمحررين والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ودائرة اعلام

الطفل أن سلطات الاحتلال اعتقلت في العام الماضي نحو 1620 طفلا فيما

استشهد 17 طفلا اخرون.