الحرس البلدي بنغازي يضبط مخالفات بعدد من المخابز ويحيل أصحابها للتحقيق .الأحد ، 28-01-2018 - 16:04:00



بنغازي 28 يناير 2018 (وال) - ضبطت دوريات وحدة المخابز بجهاز الحرس
البلدي بنغازي صباح اليوم الأحد مُخالفات عديدة داخل بعض المخابز العاملة
بالمدينة.
وقال عضو وحدة المخابز بالجهاز " محمد العبيدي " إنّ من أبرز المخالفات
التي تم رصدها، نقص في وزن رغيف الخبز وزيادة في أسعاره وانعدام النظافة
الشخصية ونظافة المكان وغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها القانون .
وأكد " العبيدي " في تصريحات صحفية أن أصحاب المخابز التي رصدت بداخلها
المخالفات تم إحالتهم للتحقيق ، داعيا أصحاب المخابز الأخرى العاملة
بالمدينة إلى ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم مخالفتهم
للقانون.

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