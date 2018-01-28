الحرس البلدي بنغازي يضبط مخالفات بعدد من المخابز ويحيل أصحابها
للتحقيق .
الأحد ، 28- 01- 2018 - 16:04:00
بنغازي 28 يناير 2018 (وال) - ضبطت دوريات وحدة المخابز بجهاز الحرس
البلدي بنغازي صباح اليوم الأحد مُخالفات عديدة داخل بعض المخابز العاملة
بالمدينة.
وقال عضو وحدة المخابز بالجهاز " محمد العبيدي " إنّ من أبرز المخالفات
التي تم رصدها، نقص في وزن رغيف الخبز وزيادة في أسعاره وانعدام النظافة
الشخصية ونظافة المكان وغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها القانون .
وأكد " العبيدي " في تصريحات صحفية أن أصحاب المخابز التي رصدت بداخلها
المخالفات تم إحالتهم للتحقيق ، داعيا أصحاب المخابز الأخرى العاملة
بالمدينة إلى ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم مخالفتهم
للقانون.
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