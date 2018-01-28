الحرس البلدي بنغازي يضبط مخالفات بعدد من المخابز ويحيل أصحابها للتحقيق .





بنغازي 28 يناير 2018 (وال) - ضبطت دوريات وحدة المخابز بجهاز الحرس

البلدي بنغازي صباح اليوم الأحد مُخالفات عديدة داخل بعض المخابز العاملة

بالمدينة.

وقال عضو وحدة المخابز بالجهاز " محمد العبيدي " إنّ من أبرز المخالفات

التي تم رصدها، نقص في وزن رغيف الخبز وزيادة في أسعاره وانعدام النظافة

الشخصية ونظافة المكان وغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها القانون .

وأكد " العبيدي " في تصريحات صحفية أن أصحاب المخابز التي رصدت بداخلها

المخالفات تم إحالتهم للتحقيق ، داعيا أصحاب المخابز الأخرى العاملة

بالمدينة إلى ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم مخالفتهم

للقانون.



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