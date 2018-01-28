جلسة حوارية حول عدالة المشاركة السياسة وترسيخ ثقافة تقبل الآخر بمدينة سبها .الأحد ، 28-01-2018 - 15:55:00



سبها 28 يناير 2018 (وال) - نظمت منظمة التسامح لحقوق الإنسان بمدينة
سبها أمس السبت جلسة حوارية تحت عنوان " التسامح وقبول الآخر.. عدالة
المشاركة السياسية"
وتناولت الجلسة - التي شارك فيها مُمثلون عن المجلس البلدي سبها، وأعضاء
من مجلس حكماء وأعيان المدينة، وبعض المُثقفين، وأعضاء من هيئة التدريس
بجامعة سبها و
نُشطاء من مكون التبو والطوارق بالمدينة -مفهوم التسامح، ودوره في
التخفيف من الآثار التي تخلّفها الصراعات المحلية في المدينة.
وتطرق المتحاورون إلى آلية المُشاركة السياسية، وسُبل تحقيق العدالة في
هذه المشاركة، وضرورة العمل على ترسيخ ثقافة تقبل الآخر.

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