سرت : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ينتهي من صيانة عدد من المدار ببلدية سرت .





سرت 28 يناير 2018 (وال) - أقيمت صباح اليوم الأحد احتفالية بمدرسة

الاتحاد ببلدية سرت بمناسبة الانتهاء من صيانتها من قبل صندوق دعم

الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة بان منظمة الـ UNPD، قامت

بتسليم مدرسة " الخلود " للتعليم الأساسي بعد استكمال صيانته، حيث أقيمت

احتفالية أخرى في هذه المدرسة .

وأوضح مراسل " وال " بان الاحتفاليتين حضرهما مراقب التعليم بالبلدية

ومدير مديرية الأمن، ومسؤول مشروع الـ UNPD .



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