مديرية امن زوارة : لن نتعذر بقلة الإمكانيات لمواجهة ومحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر .الأحد ، 28-01-2018 - 15:41:00



زوارة 28 يناير 2018 (وال) -أعلنت مديرية أمن زوارة عن استمرار جهودها
في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، داخل نطاق الحدود
الإدارية للمدينة.
وقالت المديرية في بيان لها اليوم الأحد تسلمت تحصلت وكالة الأنباء
الليبية على نسخة منه إنها لن تدخر جهداً للقضاء على هذه الظاهرة فى
مدينة زوارة ومحاسبة كل من يسعى للقيام بهذا العمل الاجرامي داخل حدودها
الإدارية.
وأكدت المديرية في بيانها بأنها سوف تحارب هذه الظاهرة بكل ما تملك من
قوة ولن تتعذر بقلة الإمكانيات.

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