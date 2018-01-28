قوات الاحتلال تواصل حصارها لبلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة .



القدس المحتلة 28 يناير2018 ( وال) - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي

إغلاق المداخل الرئيسية لبلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة،منذ مساء

أمس ،في الوقت الذي واصلت فيه اعتداءاتها على المواطنين، واعتقال 5

مواطنين، بينهم طفلان.

وقال مراسل وكالة الانباء الفلسطينية" وفا " في القدس، إن قوات الاحتلال

أغلقت وبصورة مفاجئة ليلة أمس مداخل "العيسوية"، بوضع دوريات عسكرية وسط

الشوارع، فيما احتج السكان واعتصموا بالقرب من حواجز الاحتلال، رغم

الأجواء الباردة، ووصفوا ما يحصل في بلدتهم بـ"العقاب الجماعي" الذي

تفرضه سلطات الاحتلال على السكان، بسبب المواجهات المتواصلة في البلدة ضد

قواتها.

ولفت إلى أن الاحتلال اعتدى على جميع أفراد عائلة صلاح الشيخ محمود، عقب

دهم منزلها في العيسوية، واعتقلت الشاب محمد صلاح محمود.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الطفل سيف الدين مهند عبيد (9 سنوات)، وتم

نقله الى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ليلة أمس عضو لجنة المتابعة في البلدة محمد

أبو الحمص، في حين اعتقلت فجر اليوم الأحد المواطن يوسف فروخ.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين كريم أبو كف (13

عاما)، ونديم عوض الله (14 عاما)، عقب دهم منزلي ذويهما.

...(وال)...