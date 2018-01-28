افتتاح معرض الاسرة المنتجة بمصراتة.الأحد ، 28-01-2018 - 13:22:00



مصراته 28 يناير 2018 ( وال ) - افتتح صباح اليوم الأحد معرض الاسرة
المنتجة بمصراته الذي تنظمه ادارة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمصراتة .
ويشتمل المعرض الذي ستتواصل فعالياته على مدى سبعة ايام متتالية على
الانتاج الاسري في مجالات الصناعات الغذائية وتصنيع الملابس والصناعات
التقليدية والحرفية .
وستتخلل فعاليات المعرض نشاطات ومسابقات للأطفال ومحاضرات تثقيفية
وتوعوية منوعة لنخبة من المختصين .
وسيكون افتتاح المعرض على فترتين صباحية من العاشرة إلى الثانية ظهرا
ومسائية من الرابعة إلى الثامنة ليلا .
وتدعو وزارة الشؤون الاجتماعية فرع مصراتة كافة الاسر والمؤسسات
وفعاليات الشبابية إلى الحضور والمشاركة في انشطة المعرض المختلفة .
.. ( وال ..مصراتة ) ...

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