افتتاح معرض الاسرة المنتجة بمصراتة.





مصراته 28 يناير 2018 ( وال ) - افتتح صباح اليوم الأحد معرض الاسرة

المنتجة بمصراته الذي تنظمه ادارة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمصراتة .

ويشتمل المعرض الذي ستتواصل فعالياته على مدى سبعة ايام متتالية على

الانتاج الاسري في مجالات الصناعات الغذائية وتصنيع الملابس والصناعات

التقليدية والحرفية .

وستتخلل فعاليات المعرض نشاطات ومسابقات للأطفال ومحاضرات تثقيفية

وتوعوية منوعة لنخبة من المختصين .

وسيكون افتتاح المعرض على فترتين صباحية من العاشرة إلى الثانية ظهرا

ومسائية من الرابعة إلى الثامنة ليلا .

وتدعو وزارة الشؤون الاجتماعية فرع مصراتة كافة الاسر والمؤسسات

وفعاليات الشبابية إلى الحضور والمشاركة في انشطة المعرض المختلفة .

.. ( وال ..مصراتة ) ...