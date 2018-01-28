مقتل " 3 " أشخاص وإصابة آخرين في هجوم على تجاري بالمكسيك.



كانكون 28 يناير2018 (وال) - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في هجوم

على محل تجاري بمنطقة شعبية في منتجع كانكون بولاية كينتانا المكسيكية.

وذكرت النيابة العام بولاية كينتانا روو تلقت السلطات اليوم بلاغا عن

وقوع إطلاق نار داخل محل "أواسيس" الواقع بمنطقة شعبية بكانكون.

وتشير التقارير الأولية إلى أن العديد من المسلحين دخلوا المحل وفتحوا

النيران على الأشخاص الموجودين.

ولم تتمكن السلطات حتى الأن من اعتقال أي شخص.

ويعد هذا ثاني هجوم من نفس النوع تشهده كانكون هذا الشهر، إذ لقي شخصان

مصرعهما وأصيب سبعة آخرون عندما اقتحمت مجموعة مسلحة أحد المطاعم.

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