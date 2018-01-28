وزارة الصحة تفيذ أن 11 حالة تسمم كحولي وصلت اسعاف مركز طرابلس الطبي.
الأحد ، 28- 01- 2018 - 11:58:00
طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق
الوطني أن 11 حالة تسمم كحولي وصلت اسعاف مركز طرابلس الطبي.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية : أن غرفة العمليات المركزية
بالوزارة أن إسعاف مركز طرابلس الطبي استقبل 11 حالة تسمم كحولي من يوم
الخميس إلى نهاية أمس السبت ، نتج عنها 4 حالات وفاة و 3 حالات عمى،
واستقرار 4 حالات .
وأضافت الوزارة أن اسعاف مركز طرابلس الطبي استقبل يوم الخميس 3 حالات
تسمم كحولي منها حالة حرجة ، ويوم الجمعة استقبل 5 حالات منها 2 وفيات و
3 حالات أصيبت بالعمى ، ويوم السبت استقبلت 3 حالات منها حالتين وفاة
وحالة لازالت بالقسم تتلقى العلاج .
وأفاد مدير غرفة العمليات المركزية " منير المعمري " ان باقي
المستشفيات بمدينة طرابلس لم تسجل بها حالات تسمم كحولي خلال نفس الفترة.
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