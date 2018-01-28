وزارة الصحة تفيذ أن 11 حالة تسمم كحولي وصلت اسعاف مركز طرابلس الطبي.



طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني أن 11 حالة تسمم كحولي وصلت اسعاف مركز طرابلس الطبي.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية : أن غرفة العمليات المركزية

بالوزارة أن إسعاف مركز طرابلس الطبي استقبل 11 حالة تسمم كحولي من يوم

الخميس إلى نهاية أمس السبت ، نتج عنها 4 حالات وفاة و 3 حالات عمى،

واستقرار 4 حالات .

وأضافت الوزارة أن اسعاف مركز طرابلس الطبي استقبل يوم الخميس 3 حالات

تسمم كحولي منها حالة حرجة ، ويوم الجمعة استقبل 5 حالات منها 2 وفيات و

3 حالات أصيبت بالعمى ، ويوم السبت استقبلت 3 حالات منها حالتين وفاة

وحالة لازالت بالقسم تتلقى العلاج .

وأفاد مدير غرفة العمليات المركزية " منير المعمري " ان باقي

المستشفيات بمدينة طرابلس لم تسجل بها حالات تسمم كحولي خلال نفس الفترة.

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