رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يجتمع مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة .

طرابلس 28 يناير 2018 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع عدد من

أعضاء المجلس الأعلى للدولة،في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة

الوطنية، والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

وبحث الاجتماع، مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وفق أطر وآليات مشتركة مع تقدير طبيعة مهام كلا منهما.

واتفق المجتمعون، على ضرورة أن تتكامل الجهود بما يحقق المنفعة العامة،

وتم الاتفاق على وضع آلية لتسهيل التواصل واستمراره لتوحيد الرؤى تحقيقا

للهدف المشترك في استقرار البلاد ورفع المعاناة عن المواطنين.

(وال)