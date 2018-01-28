الصين تقول إنها تتطلع لإعادة علاقاتها مع اليابان إلى مسارها .





بكين

28 يناير 2018 (وال) - اعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد

خلال اجتماع في بكين مع نظيره الياباني تارو كونو ان الصين تتطلع إلى

العمل مع اليابان لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن وانغ اكد لكونو ان زيارته التي

جاءت مبكرة هذا العام تظهر رغبة اليابان القوية في تحسين العلاقات وإن

الصين تشيد بذلك لأن تحسن العلاقات يصب في صالح البلدين.

وشهدت العلاقات بين الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في

العالم، خلافات بسبب نزاع على مجموعة من الجزر في بحر الصين الشرقي وبسبب

ارتياب الصين في جهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرامية إلى تعديل

دستور اليابان السلمي.