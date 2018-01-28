البحرية الليبية تنقذ 86 مهاجرًا غير شرعي شمال منطقة أبوكماش .الأحد ، 28-01-2018 - 11:26:00



طرابلس 28 يناير 2018 (وال)- تمكنت البحرية الليبية من إنقاذ 86
مهاجرًا غير شرعي من بينهم 15 امرأة، و 9 أطفال، و62 رجلاً
كانوا على متن قارب مطاطي على بعد نحو 16 ميلاً شمال منطقة أبوكماش .
وافاد المتحدث باسم البحرية ايوب قاسم أنَّ المهاجرين غير الشرعيين
ينتمون الى 13 جنسية عربية وإفريقية.
وأوضح أن المهاجرين وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية وبعد تقديم المساعدات
الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز
إيواء تاجوراء.
(وال)

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