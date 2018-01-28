انطلاق القمة الإفريقية الـ30 بأديس أبابا .





أديس أبابا

28 يناير 2018 (وال) - بدات اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ30، بجلسة مغلقة، بحضور كبير

من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وستناقش القمة التي تستمر لمدة يومين تحت شعار "الانتصار في مكافحة

الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في إفريقيا"، أهم التحديات من الصراعات

والنزاعات ببعض دول القارة، إلى جانب الإرهاب، فضلا عن موضوع القمة

لتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير

والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة في إفريقيا.

وبحسب الخارجية الاثيوبية، فإن القمة الإفريقية الـ30، تشهد حضور أكثر

من 40 من رؤساء وحكومات الدول الإفريقية، وأزيد من 400 صحفي يمثلون عدداً

من الوكالات الإفريقية والدولية، فضلا عن مشاركة أكثر من 3 آلاف يمثلون

الوفود والمراقبين والمهتمين.