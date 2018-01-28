بدء الانتخابات الرئاسية في قبرص .





نيقوسيا 28 يناير 2018 (وال) - يتوجه نحو 550 ألف قبرصي اليوم الأحد الى

مراكز الاقتراع لاختيار رئيسا للبلاد ، في انتخابات يبدو فيها الرئيس

المنتهية ولايته "نيكوس اناستاسيادس" الاوفر حظا للفوز بولاية ثانية .

وستفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 1122 مركزا ابوابها عند السابعة

صباحا (05:00 ت غ) حتى السادسة مساء (16:00 ت غ) ، وستقفل لساعة واحدة

عند الظهر.

وتعطي آخر استطلاعات الرأي الرئيس المحافظ البالغ من العمر 71 عاما ،

والذي تعهد باعادة اطلاق مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة ، نسبة 30 بالمئة

من نوايا التصويت . وما لم تحصل اية مفاجأة ، من المتوقع ان يبقى

"اناستاسيادس" رئيسا للبلاد التي حققت انتعاشا اقتصاديا بعد ان كانت على

شفير الافلاس في 2013.

ولا تفرض الجمهورية القبرصية العضو في منطقة اليورو سلطتها سوى على

ثلثي الجزيرة في الجنوب حيث يعيش القبارصة اليونانيون. ويقطن القبارصة

الاتراك في الثلث الشمالي في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف

بها سوى انقرة.

وسيتمكن القبارصة اليونانيون المغتربون من التصويت في نحو اربعين مركز

اقتراع موزعين في 15 بلدا، لا سيما في اليونان والمملكة المتحدة . ويوجد

نحو 657 قبرصيا تركيا يقيمون في القسم الجنوبي مسجلين على اللوائح

الانتخابية.

ومن المتوقع صدور النتائج مساء قرابة الساعة (18:30 ت غ).



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