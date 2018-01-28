جائزة ليبيا للعمل التطوعي .

طرابلس 28 يناير 2018 ( وال )-أقام فريق خواطر برنامجه الاحتفالي بجائزة ليبيا للعمل التطوعي، بفندق رديسون بلو (المهاري ) يوم أمس للتعريف بجائزة ليبيا للعمل التطوعي والهدف منها والمستهدفين لهذه الجائزة وهم، الجمعيات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للثقافة، الجمعيات غير المعتمدة "فريق العمل"، المبدعون والمخترعون الأفراد، الشركات الناشئة الخاصة بالشباب، بحضور مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب " أحمد معيتيق " الدكتورة " هند شوبار " والسادة أعضاء اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، أكرم الكاتب، وعبد الحكيم القيادي . ويأتي هذا البرنامج العلمي لفريق خواطر بدعم من الهيئة العامة للثقافة ومجموعة أخري من الداعمين لهذا البرنامج . ودعت الدكتورة " هند شوبار " الى اعتماد قانون لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي الاهتمام بالشباب الذين يشكلون الشريحة الاكبر في المجتمع ، والمعول عليهم في بناء الوطن . وحيت روح الحماس والوطنية والعمل الجاد للنهوض بالبلاد . وتم في الاحتفال التعريف بالجدول الزمني لهذه الجائزة والتي من المقرر أن يبدأ التنافس بفتح باب المشاركة في جائزة ليبيا للتطوع بتعبئة النماذج المتعلقة بالمشاركة خلال الفترة من 30 يناير وحتى الاول من مارس وفق معايير تحددها اللجنة على ان توزع سنويا يوم 5 ديسمبر تزامنا مع احياء اليوم العالمي للتطوع .

وشهد الاحتفال مراسم توقيع واعتماد الجائزة من الهيئة العامة للثقافة، وحوارية مع " عبد السلام غويلة حول العمل التطوعي في العالم، وكذلك مما تعني الجائزة . كما ألقيت في الاحتفال كلمة الهيئة العامة للثقافة ألقاها عبد الحكيم القيادي عضو اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة، والذي رحب في مستهل كلمته بالحضور معبرا عن فخره لما يقوم به فريق خواطر، وما يقدمونه في مجال التوعية بهذه المبادرة المميزة ..مؤكدا في كلمته علي تقديم كل الدعم والعون لكافة النشاطات التوعوية لتوسعة مدارك كل شرائح مجتمعنا وحرص واهتمام الهيئة بهذه البرامج .

...( وال ) ....