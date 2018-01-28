جنوب السودان يواجه أزمة إنسانية ويلغي رسوم تسجيل جماعات إغاثة.





جوبا 28 يناير 2018 (وال) - أعلن جنوب السودان إلغاء بعض الرسوم التي

يفرضها على منظمات غير حكومية محلية وأجنبية لتشجيع تلك المنظمات على

المساعدة في تخفيف أزمة إنسانية.

وقالت الحكومة والأمم المتحدة الشهر الماضي إن جنوب السودان يحتاج

مساعدات حجمها 7ر1 مليار دولار في العام الحالي لمساعدة ستة ملايين شخص

على مواجهة تداعيات الحرب والجوع والتدهور الاقتصادي.

وأرجع "بول دل" نائب رئيس لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل في جنوب

السودان قرار إلغاء رسوم قيمتها 3500 دولار للمنظمات غير الحكومية

الدولية و500 دولار للمنظمات المحلية إلى الوضع الإنساني الملح الذي

يواجهه البلد.

وقال "دل" إن "التسجيل مجاني تماما ، هذا سيحفز العمل الإنساني في

البلاد" مصيفا أن قرار إلغاء الرسوم يستمر لمدة عام.

وواجه جنوب السودان انتقادات فيما مضى بسبب فرض رسوم ضخمة على جماعات

الإغاثة والعاملين بها لتسجيلهم كي يتمكنوا من العمل داخل البلاد.



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