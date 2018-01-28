الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الأحد ، 28- 01- 2018 - 10:15:00
طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
*ملخص عام...
يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا .
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة
مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي
وبني وليد ، والريـــاح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية ، ودرجــات الحــرارة
القصوى تتراوح مابين (14 -19) درجة مئوية .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة
مائية خفيفة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية ، والرياح
شمالية شرقية إلى شمالية غربية إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة
القصوى تتراوح مابين (14-19) درجة مئوية . .
*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والريــاح شمالية شرقية
إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى
تتراوح مـابين (20-15) درجة مئوية وتصل إلى ( 23 ) درجة مئوية على غات
يوم الغد .
*الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(20-17) درجة مئوية.
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