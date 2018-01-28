الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 28 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام...

يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة

مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي

وبني وليد ، والريـــاح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية ، ودرجــات الحــرارة

القصوى تتراوح مابين (14 -19) درجة مئوية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع إحتمال ظهور شبورة

مائية خفيفة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية ، والرياح

شمالية شرقية إلى شمالية غربية إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (14-19) درجة مئوية . .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والريــاح شمالية شرقية

إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى

تتراوح مـابين (20-15) درجة مئوية وتصل إلى ( 23 ) درجة مئوية على غات

يوم الغد .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(20-17) درجة مئوية.

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