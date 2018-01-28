اختتام مسابقة العدو الريفي على مستوى مكاتب النشاط المدرسي ببلديات الجبل الغربي .





غريان 28 يناير 2018 ( وال ) - نظمت إدارة النشاط المدرسي بوزارة

التعليم خلال اليومين الماضيين بمنطقة القظامة ببلدية غريان المسابقة

الثالثة لتصفيات المرحلة الثانية للعدو الريفي على مستوى البلديات

المتقاربة .

وشارك في هذه المسابقة والتي كانت على مستوى بلديات الجبل الغربي وما

حولها ، طلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي المتميزين في المسابقة

ببلديات كل من : غدامس ، وجادو ، والحرابة ، وككلة ، والقلعة ، ويفرن ،

ومزدة ، والأصابعة ، وغريان .

وانطلقت التصفيات لمسابقة العدو الريفي المدرسية على مستوى بلديات

الجبل الغربي بمشاركة طلبة مرحلة التعليم الأساسي لمسافة (3 كم) ، وطلبة

مرحلة التعليم الثانوي بمسافة (4 كم) .

وقد جاءت نتائج الفرق لمرحلة التعليم الأساسي على النحو التالي :

تحصلت بلدية غريان على الترتيب الأول ، وجاءت بلدية غدامس في الترتيب

الثاني ، والترتيب الثالث كان لبلدية مزدة . أما نتائج الفرق لمرحلة

التعليم الثانوي فتحصلت بلدية ككلة على الترتيب الأول ، وبلدية يفرن على

الترتيب الثاني ، وجاءت بلدية مزدة في الترتيب الثالث .

وجاءت النتائج على المستوى الفردي لمرحلة التعليم الأساسي : تحصل

المتسابق "عبد الكريم علي الجعفري" من بلدية غريان على الترتيب الأول ،

وكان الترتيب الثاني من نصيب "أحمد فتحي الجعفري" من بلدية غريان ، وجاء

في الترتيب الثالث المتسابق "محمد أحمد أبوزرارة" من بلدية القلعة . أما

نتائج الفردي لمرحلة التعليم الثانوي فتحصل على الترتيب الأول المتسابق

"محمد مفتاح عبد الكريم" من بلدية الأصابعة ، وجاء في الترتيب الثاني

"وائل عبد القادر هبة" من بلدية غدامس ، وكان الترتيب الثالث من نصيب

المتسابق "عادل عبد الكريم سالم" من بلدية ككلة .

وفي ختام السباق أقيم حفل لتتويج الفرق الفائزة والمتحصلين على

التراتيب العشر الأوائل عن كل مرحلة بحضور مدير إدارة النشاط المدرسي

بوزارة التعليم ومدراء ورؤساء وحدات التربية البدنية ، والعاملين بمكاتب

النشاط المدرسي بالبلديات المشاركة ، إضافة لحضور عدد من رؤساء وموظفي

الوحدات والأقسام بإدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم ، حيث مُنحت

القلادة الذهبية للمتحصل على ترتيب الأول ، والقلادة الفضية للمتحصل على

الترتيب الثاني ، والقلادة البرونزية للمتحصل على الترتيب الثالث ،

وتقديم الجوائز التشجيعية للعشر الأوائل في كل مرحلة مع شهادة مشاركة ،

كما تم تكريم كل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه المسابقة .

...(وال غريان)...