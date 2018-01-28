اختتام مسابقة العدو الريفي على مستوى مكاتب النشاط المدرسي
ببلديات الجبل الغربي .
الأحد ، 28- 01- 2018 - 10:05:00
غريان 28 يناير 2018 ( وال ) - نظمت إدارة النشاط المدرسي بوزارة
التعليم خلال اليومين الماضيين بمنطقة القظامة ببلدية غريان المسابقة
الثالثة لتصفيات المرحلة الثانية للعدو الريفي على مستوى البلديات
المتقاربة .
وشارك في هذه المسابقة والتي كانت على مستوى بلديات الجبل الغربي وما
حولها ، طلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي المتميزين في المسابقة
ببلديات كل من : غدامس ، وجادو ، والحرابة ، وككلة ، والقلعة ، ويفرن ،
ومزدة ، والأصابعة ، وغريان .
وانطلقت التصفيات لمسابقة العدو الريفي المدرسية على مستوى بلديات
الجبل الغربي بمشاركة طلبة مرحلة التعليم الأساسي لمسافة (3 كم) ، وطلبة
مرحلة التعليم الثانوي بمسافة (4 كم) .
وقد جاءت نتائج الفرق لمرحلة التعليم الأساسي على النحو التالي :
تحصلت بلدية غريان على الترتيب الأول ، وجاءت بلدية غدامس في الترتيب
الثاني ، والترتيب الثالث كان لبلدية مزدة . أما نتائج الفرق لمرحلة
التعليم الثانوي فتحصلت بلدية ككلة على الترتيب الأول ، وبلدية يفرن على
الترتيب الثاني ، وجاءت بلدية مزدة في الترتيب الثالث .
وجاءت النتائج على المستوى الفردي لمرحلة التعليم الأساسي : تحصل
المتسابق "عبد الكريم علي الجعفري" من بلدية غريان على الترتيب الأول ،
وكان الترتيب الثاني من نصيب "أحمد فتحي الجعفري" من بلدية غريان ، وجاء
في الترتيب الثالث المتسابق "محمد أحمد أبوزرارة" من بلدية القلعة . أما
نتائج الفردي لمرحلة التعليم الثانوي فتحصل على الترتيب الأول المتسابق
"محمد مفتاح عبد الكريم" من بلدية الأصابعة ، وجاء في الترتيب الثاني
"وائل عبد القادر هبة" من بلدية غدامس ، وكان الترتيب الثالث من نصيب
المتسابق "عادل عبد الكريم سالم" من بلدية ككلة .
وفي ختام السباق أقيم حفل لتتويج الفرق الفائزة والمتحصلين على
التراتيب العشر الأوائل عن كل مرحلة بحضور مدير إدارة النشاط المدرسي
بوزارة التعليم ومدراء ورؤساء وحدات التربية البدنية ، والعاملين بمكاتب
النشاط المدرسي بالبلديات المشاركة ، إضافة لحضور عدد من رؤساء وموظفي
الوحدات والأقسام بإدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم ، حيث مُنحت
القلادة الذهبية للمتحصل على ترتيب الأول ، والقلادة الفضية للمتحصل على
الترتيب الثاني ، والقلادة البرونزية للمتحصل على الترتيب الثالث ،
وتقديم الجوائز التشجيعية للعشر الأوائل في كل مرحلة مع شهادة مشاركة ،
كما تم تكريم كل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه المسابقة .
...(وال غريان)...