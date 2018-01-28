المنتخب الوطني يخوض اليوم مباراته ضمن الربع النهائي للشأن أمام الكونغو .





طرابلس 28 يناير 2018(وال)- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين

المحليين اليوم الأحد مباراته ضمن الربع النهائي للشأن أمام منتخب

الكونغو برازافيل بملعب أدرار أغادير بالمغرب الساعة التاسعة والنصف ليلا

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وكان المنتخب الوطني قد اجرى مساء أمس تدريبا على ملعب المباراة

بمشاركة جميع اللاعبين، وركز المدرب "عمر المريمي" أثناء التدريب على

ضربات الترجيح وبعض الخطط التكتيكية وسط روح معنوية عالية لدى جميع عناصر

المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور نصف النهائي.

وكانت أربع منتخبات عربية قد شاركت في منافسات الشأن تأهلت منها ثلاث

منتخبات وهي المغرب الدولة المستضيفة والسودان ومنتخبنا في حين اخفق

منتخب موريتانيا في التأهل .. كما شهدت البطولة خروج منتخبات افريقية

قوية وهي الكاميرون وساحل العاج .

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