سيالة يبحث مع مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية .





اديس ابابا 28 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة في اديس ابابا مع اميرة الفاضل مفوض الشؤون الاجتماعية

بالاتحاد الافريقي .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد باديس ابابا التطرق الى عمليات

التنسيق المستمرة بين ليبيا ودول المصدر بضبط الحدود واعادة المهاجرين

غير الشرعيين الى بلدانهم الاصلية طوعا والتي شرع فيها مؤخرا .

وتم في الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء موسع في ليبيا يضم الاتحاد

الافريقي والاوروبي والامم المتحدة لمواصلة العمل والتنسيق لمراجعة

الاجراءات المتخذة وترتيب المواقف بين كل الاطراف المعنية بمشكلة الهجرة

غير الشرعية لايجاد حلول جذرية ونهائية بالخصوص .

(وال )