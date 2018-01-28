سيالة يبحث في اديس ابابا مع وزير الخارجية المساعد لجمهورية الصين استئناف عمل السفارة الصينية في طرابلس .





اديس ابابا 28 يناير 2018 (وال) -اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة في اديس ابابا السبت مع شين شياو دونج وزير الشؤون

الخارجية المساعد بجمهورية الصين الشعبية .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش انعقاد القمة الثلاثين للاتحاد

الافريقي في اديس ابابا بحث امكانية استئناف عمل السفارة الصينية لعملها

من العاصمة طرابلس وتسهيل اجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين .

كما تم التطرق في الاجتماع لسبل عودة الشركات الصينية للمساهمة في اعادة

البناء والاعمار في ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة في البنى التحتية

والاسكان .

وعبر السيد الوزير عن تقديره للمبادرة التي تقدمت بها الصين في مجال

التعاون الدولي " مبادرة الحزام والطريق "

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على اهممية مواصلة التعاون الثنائي بما يحقق

المصلحة المشتركة .

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