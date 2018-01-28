الولايات المتحدة تواجه أسوأ تفش الإنفلونزا منذ العام 2009 .





واشنطن 28 يناير2018 ( وال ) - قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة

إن عدد الأمريكيين الذين يطلبون الرعاية لعلاج الإنفلونزا زاد أكثر من أي

وقت مضى منذ تفشي أنفلونزا الخنازير قبل عشر سنوات.

وتُوفي هذا العام 37 طفلا ونُقل نحو 12 ألف مريض إلى المستشفيات في

أنحاء البلاد جراء الفيروس الموسمي.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، المعروفة اختصارا بـ

(سي دي سي)، إن حصيلة المرضى تتجاوز تفشي المرض خلال عامي 2014-2015

عندما أصيب به 34 مليون أمريكي.

وفي ذلك الموسم، نقل 710 آلاف شخص إلى المستشفيات، توفي منهم 56

ألفا، بحسب بي بي سي.

وقال مدير سي دي سي " دانيال جيرنيجان " إن آلاف الأشخاص يتوجهون إلى

الأطباء ووحدات الطوارئ للبحث عن علاج لأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وأضاف "هذا هو أعلى معدل يسجل لنشاط المرض منذ وباء 2009".

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